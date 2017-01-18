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Недвижимость

Утвержден проект "пинуй-бинуй" в Явне

время публикации: 09:11 | последнее обновление: 09:29 блог версия для печати фото
Утвержден проект "пинуй-бинуй" в Явне

Окружная комиссия по планированию и застройке Центрального округа утвердила проект "пинуй-бинуй" ("выселение-строительство") в Явне.

Проект предусматривает снос трех старых домов высотой 3-4 этажа, расположенных на участке площадью 15 дунамов на улице А-Хермон, в которых в общей сложности имеются 92 квартиры. На их месте построят 487 единиц жилья, сообщает газета "Глобс".

В рамках проекта будут построены пять зданй с подземными автомобильными стоянками – четыре 23-этажных и одно 26-этажное.

Средняя площадь квартир в предназначенных под снос домах составляет 70 кв. м. Их владельцы получат квартиры площадью 100 кв. м. с балконом площадью 12 кв. м. в новых зданиях. К каждой квартире прилагаются парковочное место и кладовая.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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