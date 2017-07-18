В Беларуси за 12 долларов продан Дворец в Жемыславле

В Беларуси продана с аукциона за 12 долларов знаменитая усадьба, памятник архитектуры XIX века – Дворец в Жемыславле.

Усадьба графов Уместовских в деревне Жемыславль, недалеко от границы с Литвой, построенная в виде точной уменьшенной копии королевского дворца Лазенки в Варшаве, ушла с молотка за одну "базовую величину", которая с 1 января 2017 года составляет 23 белорусских рубля (менее 12 долларов), сообщает NEWSru.com.

Покупателем стала белорусская компания, название которой не называется. Согласно условиям сделки, ей достанутся еще три хозяйственных строения.

На сегодняшний день архитектурный объект находится в аварийном состоянии. В 2012 году во дворце произошел пожар, сгорела крыша. Поскольку ремонт сделан не был, от осадков начали разрушаться перекрытия, внутренние убранства, паркет. На стенах появились трещины.

По условиям аукциона, здания и земельный участок будут предоставлены в аренду на 50 лет. Инвестор должен будет выполнить обязательные условия аукциона: в течение месяца подписать охранное обязательство и разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию в течение трех лет.

После завершения реконструкции условиями аукциона предписывается "осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов в течение не менее пяти лет с даты ввода объектов в эксплуатацию", отмечает TUT.by.

По оценкам специалистов, стоимость реконструкции усадьбы составит от трех до семи миллионов долларов.