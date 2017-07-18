Окружная комиссия Иерусалима одобрила строительство 900 единиц жилья в столице

Окружная комиссия Иерусалима по строительству и планированию одобрила строительство 900 единиц жилья в городских районах, расположенных за "зеленой чертой".

По информации сайта Walla News, согласно плану окружной комиссии, в районе Гило будет построено 355 единиц жилья, 250 - в Рамот, 22 - в Неве Яаков, 116 - Писгат Зеэве.

Отметим, что палестинская администрация не раз заявляла, что израильское строительство за так называемой "зеленой чертой" является препятствием к возобновлению мирных переговоров. В конце июня представитель госдепартамента Хизер Науэрт также заявила, что "поселенческая деятельность израильтян не способствует мирному процессу".