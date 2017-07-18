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Недвижимость

Окружная комиссия Иерусалима одобрила строительство 900 единиц жилья в столице

время публикации: 16:48 | последнее обновление: 16:48 блог версия для печати фото
Окружная комиссия Иерусалима одобрила строительство 900 единиц жилья в столице

Окружная комиссия Иерусалима по строительству и планированию одобрила строительство 900 единиц жилья в городских районах, расположенных за "зеленой чертой".

По информации сайта Walla News, согласно плану окружной комиссии, в районе Гило будет построено 355 единиц жилья, 250 - в Рамот, 22 - в Неве Яаков, 116 - Писгат Зеэве.

Отметим, что палестинская администрация не раз заявляла, что израильское строительство за так называемой "зеленой чертой" является препятствием к возобновлению мирных переговоров. В конце июня представитель госдепартамента Хизер Науэрт также заявила, что "поселенческая деятельность израильтян не способствует мирному процессу".

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