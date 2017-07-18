Греческая православная церковь продала участок в Яффо компании с островов Карибского моря

Патриархия греческой православной церкви завершила оформление сделки по продаже прав на землю в "Комплексе часов" в старом Яффо компании Bona Trading, зарегистрированной на островах Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море.

Как сообщает "Калькалист", стоимость сделки составила 5,2 миллиона шекелей за 6 дунамов земли возле башни с часами в Яффо. Сделка была подписана еще в 2013 году, однако ее оформление затянулось из-за судебной тяжбы.

Следует отметить, что в 1998 году церковь отдала участок в долгосрочную аренду компании "Кейсария Ашкаот" на 99 лет. Поэтому в течение ближайших 80 лет воспользоваться своими правами на землю Bona Trading не сможет.

Это третья сделка по продаже греческой патриархией земель в Израиле, о которой стало известно в последние недели.

Накануне Второй канал ИТВ сообщил о продаже 700 дунамов земли между Кейсарией и кибуцем Сдот Ям за 3,8 миллиона шекелей компании Senet Ventures, также зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах. Сделка была оформлена в 2015 году. Как и в случае с землями в Яффо, покупатель сможет воспользоваться правами на землю очень нескоро – срок их сдачи в аренду государству истечет в 2108 году.

В начале июля стало известно, что греческая патриархия продала группе израильских инвесторов участки общей площадью 50 гектаров, расположенные в иерусалимских районах Рехавия, Тальбия и Найот. Эти участки с 1951 года арендуются Еврейским национальным фондом.

В общей сложности речь идет примерно о 200 участках. На них расположены театр "Хан", часть Музея Израиля, Центральная синагога, Центр наследия Менахема Бегина, другие общественные здания.

Сумма сделки, заключенной в 2011 году патриархом Феофилом Третьим, не сообщается. Участки были приобретены связанной с ювелиром Лео Шехтером компанией "Найот Комемимют Ашкаот", интересы которой представляет адвокат Ноам Бен Давид.

О сделке, заключенной шесть лет назад и имеющей не только экономический, но и политический аспект, стало известно благодаря иску против столичного муниципалитета, поданному в иерусалимский окружной суд.

Публикация информации о сделке вызвала возмущение в Иордании и в Палестинской автономии. Депутаты иорданского парламента потребовали от правительства королевства заставить греческую патриархию Иерусалима расторгнуть сделку. Резко осудили сделку и в Рамалле. Согласно опубликованному ей заявлению, долг патриархии – сохранять христианские владения, используя их для укрепления присутствия христиан на палестинских территориях.