Недвижимость ленинградского депутата: земельный участок на Марсе и пять звезд

Комиссия по законодательству, регламенту и депутатской этике Законодательного собрания Ленинградской области зашла в тупик, обсуждая недвижимость, принадлежащую депутату Владимиру Петрову.

Как сообщает NEWSru.com, декларируя свои доходы и приобретенную недвижимость за минувший год, народный избранник указал земельный участок на Марсе и пять звезд. Члены комиссии опасаются, что подобное "зарубежное имущество" навредит репутации парламента.

"Мы не очень понимаем факт собственности земли на Марсе. Если публиковать на сайте, то потом будет "страна дураков". Но он говорит, что у него есть свидетельство, которое он задекларировал", – цитирует газета "Коммерсант" главу комиссии Вадима Гусева.

По мнению депутата и юриста Андрея Шаронова, право собственности не могло быть оформлено надлежащим образом. "Зарегистрировать право собственности имеет право только государство. (...) Стороной по сделке кто у него был? Это все равно, что если я сейчас возьму и продам Белый дом", – сказал он, добавив, впрочем, что если декларация подана, ее нужно публиковать.