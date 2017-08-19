19 августа 2017 г.
последняя новость: 21:35
Лариса Гузеева об уходе с Первого
Глаголева скрывала свою болезнь
Вино в пещере льется рекой
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:04 Частный остров с особняком в Тихом океане выставлен на продажу за 1,6 млн долларов
06:13 Названы лучшие и худшие города мира для проживания. В последнюю десятку попал Киев
15:36 Главный экономист минфина рапортует о снижении активности на рынке жилья
21:39 Подписан план развития Ашдода, предусматривающий строительство 36.000 квартир
08:34 228 зарплат за квартиру: Израиль на 75-м месте в мире по дороговизне жилья
04:07 "Цена для новосела" в Мевасерет-Ционе и Ашкелоне: квартиры со скидкой до 33%
22:41 Утверждена программа строительства 8600 единиц жилья в Ашкелоне
19:35 В Модиине и в Беэр-Шеве построят квартиры по льготным ценам
18:42 Результаты первой "Большой лотереи" будут обнародованы 8 августа
19:03 БАГАЦ принял решение об отмене закона о налоге на третью квартиру
Недвижимость

Частный остров с особняком в Тихом океане выставлен на продажу за 1,6 млн долларов

время публикации: 20:04 | последнее обновление: 20:08 блог версия для печати фото
Частный остров в Тихом океане выставлен на продажу за 1,6 млн долларов

Маленький тропический остров Кастэвей в южной части Тихого океана, на котором имеется недавно построенный особняк площадью 500 квадратных метров, выставлен на продажу по цене 1,6 млн долларов, сообщает газета The Daily Mail.

Кастэвей имеет площадь чуть более 10 тысяч квадратных метров. Он принадлежит островному государству Республика Вануату в Меланезии и располагается примерно в двух тысячах километров к востоку от австралийского города Брисбен.

Риелторы из компании Private Islands Inc, занимающейся продажей острова, подчеркивают, что на нем нет ни москитов, ни каких-либо иных кусающихся насекомых, ни змей, ни других опасных животных, пишет NEWSru.com.

Дом на острове максимально благоустроен, рядом с ним оборудован причал. В чистых бирюзовых водах недалеко от берега находится коралловый риф.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 24 мая 2017 г.
Жительница Перми арендовала на 99 лет остров в Тихом океане, где снимали фильм "Голубая лагуна"
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 12 апреля 2017 г.
Частный остров недалеко от Сиднея вызвал интерес у покупателей из разных стран
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 28 июля 2016 г.
Австралиец выиграл в лотерею "райский тропический остров" в Тихом океане
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 26 апреля 2016 г.
Владельцы "райских частных островов": в список попала дочь российского миллиардера
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 13 апреля 2016 г.
На частном острове в Англии откроется анонимный секс-курорт







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 19 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017