Частный остров с особняком в Тихом океане выставлен на продажу за 1,6 млн долларов

Маленький тропический остров Кастэвей в южной части Тихого океана, на котором имеется недавно построенный особняк площадью 500 квадратных метров, выставлен на продажу по цене 1,6 млн долларов, сообщает газета The Daily Mail.

Кастэвей имеет площадь чуть более 10 тысяч квадратных метров. Он принадлежит островному государству Республика Вануату в Меланезии и располагается примерно в двух тысячах километров к востоку от австралийского города Брисбен.

Риелторы из компании Private Islands Inc, занимающейся продажей острова, подчеркивают, что на нем нет ни москитов, ни каких-либо иных кусающихся насекомых, ни змей, ни других опасных животных, пишет NEWSru.com.

Дом на острове максимально благоустроен, рядом с ним оборудован причал. В чистых бирюзовых водах недалеко от берега находится коралловый риф.