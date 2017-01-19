19 января 2017 г.
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Недвижимость

Брюс Маковски продает самый дорогой в истории США дом – за 250 млн долларов

время публикации: 17:19 | последнее обновление: 17:19 блог версия для печати фото
Брюс Маковски продает самый дорогой в истории США дом – за 250 млн долларов

На рынок недвижимости выставлен самый дорогой в истории США особняк – дворец стоимостью 250 млн долларов в лос-анджелесском районе Бель-Эйр. Он принадлежит миллиардеру Брюсу Маковски, который сделал состояние на производстве дамских сумок, а затем занялся элитной недвижимостью.

Об этом сообщает в четверг, 19 января, сайт телеканала CNBC.

В особняке площадью 3.530 квадратных метров расположены 12 спален, 21 ванная комната, три кухни, зал для игры в боулинг, кинозал, крытый бассейн с баром, вертолетная площадка на крыше, а также "конфетная комната", наполненная сластями общей стоимостью 200.000 долларов.

К дом прилагается коллекция машин стоимостью 30 млн долларов, куда входят 12 раритетных коллекционных автомобилей, включая Pagani Huayra и Mercedes 540 K Special Roadster 1936 года выпуска стоимостью 15 миллионов долларов.

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Четверг, 19 января 2017 г.
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