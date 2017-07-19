В Афуле и Беэр-Яакове построят 8.700 единиц жилья

Национальная комиссия по приоритетным стройпроектам в среду, 19 июля, утвердила проект строительства 900 единиц жилья в Беэр-Яакове, а также объявила о публикации проекта строительства 7.800 единиц жилья и 240.000 кв. м. коммерческих и производственных площадей в Афуле, сообщает пресс-служба министерства финансов.

В случае возражений местных жителей по поводу проекта в Афуле в план застройки будут внесены изменения, после чего он будет утвержден.

"Нам достался тяжелейший жилищный кризис за 12 лет, – сказал министр финансов Моше Кахлон. – Я взял эту задачу на себя и обязался добиться результатов. Мы будем разрабатывать программу застройки, продавать землю, и строить, строить и строить, пока не решим этот кризис. Ближайшие двадцать лет будут годами непрерывного строительства".

В рамках проекта в Беэр-Яакове будут построены многоквартирные дома высотой от 8 до 18 этажей, торговые помещения и общественные здания, как для жителей нового района, так и для жителей расположенного рядом района Митхам Герцль, предназначенного под проект "пинуй-бинуй" ("выселение-строительство").

На юге Афулы будет построен новый жилой массив из домов высотой от 6 до 12 этажей общим объемом в 7.800 единиц жилья, включая 1.500 малометражных квартир и 400 социальных квартир для пожилых людей ("диюр муган"). На первом этаже зданий расположатся торговые помещения общей площадью 9.500 кв. м. Проектом также предусмотрены коммерческие и общественные помещения общей площадью 14.000 кв. м.

На участке площадью 120 дунамов будет разбит городской парк. Рядом с действующей ныне промзоной города планируется строительство 238.000 кв.м. офисных и производственных площадей. Будут проложены дополнительные дороги и налажена система общественного транспорта.

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