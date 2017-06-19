"Цена для новосела" в Нетании: новые квартиры по ценам, на 15% ниже рыночных

Компания "Альмог бния ве-ашкаот" победила в тендере на строительство жилья в Нетании, предназначенного для участников программы "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен").

Согласно сообщению пресс-службы министерства финансов, тендер предусматривает строительство 212 квартир в новом жилом массиве Агам. Семьи, имеющие право на льготу в рамках проекта, смогут приобрести их на 15% ниже рыночной цены.

Начальная цена квартиры площадью 85 квадратных метров в проекте составит 1.058.784 шекеля, что на 184 тысячи шекелей меньше оценочной стоимости аналогичной квартиры на свободном рынке. Квартира площадью 100 квадратных метров обойдется льготникам в 1.226.667 шекелей, что на 213 тысяч шекелей меньше оценочной стоимости аналогичной квартиры на свободном рынке. Квартира площадью 120 квадратных метров будет стоить 1.450.512 шекелей, что на 252 тысячи шекелей ниже цен на свободном рынке.

Согласно тендеру, стоимость квадратного метра площади квартир не должна была превышать 9.600 шекелей. "Альмог бния ве-ашкаот" предложила цену 9.566 шекелей за квадратный метр.

Всего в микрорайоне Агам будут построены дома на 1.353 единицы жилья на участке площадью 91 дунам. Район расположен к западу от проспекта Бен-Цви и к востоку от шоссе номер 2 Хайфа – Тель-Авив, к югу от района Кирьят-Нордау и к северу от района Дора. Помимо жилых домов, в микрорайоне будут построены торговые площади, автозаправочная станция, социальное жилье "диюр муган" и общественные здания.

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