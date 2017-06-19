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Недвижимость

Мэрия Тель-Авива готовится к строительству полуподвального жилья

время публикации: 12:04 | последнее обновление: 15:42 блог версия для печати фото
Мэрия Тель-Авива готовится к строительству полуподвального жилья

Тель-авивская муниципальная комиссия по планированию и застройке проведет в среду, 21 июня, первое заседание, посвященное стратегическому долгосрочному плану застройки города.

Как сообщает "Калькалист", заседание будет посвящено возможности подземного строительства на территории города в объеме до 100% от объема наземных построек.

В частности, план предлагает строительство полуподвальных этажей для жилья (не менее 1,5 метров квартиры должно быть над уровнем земной поверхности).

Более глубокие этажи предлагается использовать под административные службы, учебные заведения, спортивные сооружения, торговые и складские помещения. Автомобильные парковки предлагается сделать исключительно подземными.

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