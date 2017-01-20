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Недвижимость

В Иерусалиме утверждено строительство новой резиденции главы правительства

время публикации: 11:36 | последнее обновление: 11:44 блог версия для печати фото
В Иерусалиме утверждено строительство новой резиденции главы правительства

Окружная комиссия по планированию и застройке Иерусалимского округа утвердила проект по строительству в столице комплекса, в котором расположатся министерство главы правительства и резиденция премьер-министра.

Как сообщает газета The Marker, строительство запланировано на земельном участке площадью 33 дунама, расположенном между бульварами Ицхак Рабин, А-Наси а-Шиши и улицой А-Алия, к северу от министерства иностранных дел.

Проект предусматривает возведение зданий высотой до восьми этажей общей площадью 50 тысяч кв. м. Вспомогательные площади комплекса составят 40 тысяч кв.м.

Стоимость проекта оценивается в 477 миллионов шекелей. Примерно четверть из этой суммы предназначается для строительства резиденции главы правительства.

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Пятница, 20 января 2017 г.
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