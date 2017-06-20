ЦСБ уточнило данные по рынку жилья: цены на квартиры не снижаются, а растут

Центральное статистическое бюро опубликовало данные по израильском рынку жилой недвижимости за первые четыре месяца 2017 года.

Примерно месяц назад ЦСБ сообщало, что в первом квартале текущего года квартиры подешевели в среднем на 2,9% по сравнению с предшествующим кварталом. При этом отмечалось, что эти данные не являются окончательными.

Теперь ЦСБ уточнило данные за февраль-март и вместо снижения цен, о котором сообщалось ранее, заявило о том, что в феврале жилье подорожало на 0,4%, а в марте – на 0,5%, пишет газета "Глобс".

Согласно последним данным ЦСБ, в период с января по апрель цены на квартиры в Израиле выросли на 0,9%.

Как отмечает газета The Marker, в общей сложности, за год – с апреля 2016 года по апрель 2017-го – подорожание жилья, по данным ЦСБ, составило 4,3%.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле