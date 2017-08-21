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Недвижимость

"Мехир ле-Миштакен" в Акко: квартиры по ценам, на 25% ниже рыночных

время публикации: 03:27 | последнее обновление: 03:43 блог версия для печати фото
"Мехир ле-Миштакен" в Акко: квартиры по ценам, на 25% ниже рыночных

В рамках программы "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен"), продвигаемой министром финансов Моше Кахлоном и министром строительства Йоавом Галантом, проданы земельные участки под строительство 650 единиц жилья в районе "Цфон а-Керем" в Акко.

Согласно сообщению пресс-службы мининистерства финансов, квартиры будут продаваться льготникам по ценам, на 25% ниже рыночных.

Новый район "Цфон а-Керем" включает в себя 1.200 единиц жилья, а также торговый комплекс и здания общественного назначения.

Начальная цена квартир площадью 80 квадратных метров составит для участников программы "Мехир ле-Миштакен" 664.037 шекелей (скидка в размере 222.165 шекелей), квартиры площадью 100 квадратных метров будут стоить от 813.259 шекелей (скидка –272.090 шекелей), а квартиры площадью 120 квадратных метров – от 962.481 шекеля (скидка – 322.015 шекелей).

Все квартиры оборудованы балконом, к каждой из них прилагается кладовка и автомобильная стоянка.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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