Минстрой дал лицензии на работу в Израиле еще трем китайским компаниями

Министерство строительства Израиля утвердило в среду, 20 февраля, решение о выдаче лицензии на работу в Израиле еще трем китайским строительным корпорациям.

Лицензии получили государственные корпорации Shandong Hi-Speed Group Co. Ltd и China Civil Engineering Corp, а также полугосударственная Nantong City Daxin Engineering Co. Ltd., сообщает The Marker.

Каждая корпорация имеет право привезти в Израиль до 1.000 работников строительных специальностей, и участвовать в возведении проектов не менее чем на 100 квартир каждый.

На текущий момент в Израиле уже работают четыре иностранные компании (три китайские и одна португальская), участвующие в строительстве 17 тысяч единиц жилья.

Кроме того, ведется рассмотрение заявок еще пяти иностранных компаний. Параллельно двум компаниям было отказано в лицензии: одной – по экономическим соображениям, а второй – в связи с указанием ложных данных в ее отчетности.

Привлечение иностранных строительных компаний к жилищному строительству в Израиле основано на решении правительства от 2016 года с целью ускорения темпов строительства и привлечения в строительный сектор новых технологий.