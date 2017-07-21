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Недвижимость

Рядом с Тель-Авивом будут построены почти 10 тысяч квартир

время публикации: 06:00 | последнее обновление: 06:08 блог версия для печати фото
Рядом с Тель-Авивом будут построены почти 10 тысяч квартир

Окружная комиссия по планированию и застройке Тель-авивского округа предварительно утвердила план крупномасштабного жилищного строительства рядом с Тель-Авивом.

Согласно плану, инициатором которого является Управление земельных ресурсов, на участке площадью порядка 1.800 дунамов, расположенном между Тель-Авивом и Рамат а-Шароном, будут построены 9.800 единиц жилья, сообщает газета The Marker.

Кроме того, план предусматривает развитие инфраструктуры, строительство железнодорожной станции, офисных и торговых помещений общей площадью 700 тысяч кв. м., а также зданий общественного назначения общей площадью 454 тысячи кв. м.

Планируется, что в новом районе будет разбит парк площадью 350 дунамов.

На нынешнем этапе план представляется общественности для ознакомления. После обсуждения возражений против плана, если таковые поступят, и, в случае надобности, внесения в него некоторых изменений, он должен быть утвержден окончательно.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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