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Недвижимость

В рамках проекта "Цена для новосела" будут построены сотни квартир в Явне и Офакиме

время публикации: 16:13 | последнее обновление: 16:13 блог версия для печати

Министерство финансов сообщает об очередном удачном тендере на строительство жилья в рамках программы "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен"). Застройщикам проданы участки под строительство жилых домов в Явне и Офакиме.

В Явне были проданы три участка на 334 квартиры. Три различных инвестора выиграли тендер на постройку многоэтажных жилых домов в рамках трех проектов: на 164 единицы жилья, на 85 единиц жилья и еще на 85 единиц жилья.

Квартиры будут продаваться льготникам проекта по цене на 30% ниже рыночной. Начальная стоимость квартиры площадью 80 квадратных метров составит 821.375 шекелей (скидка 350.721 шекель), квартира площадью 110 квадратных метров будет продаваться, начиная с 1.095.014 шекелей (скидка 467.563 шекелей), квартира площадью 125 метров будет стоить от 1.231.834 шекеля (скидка 525.984 шекеля).

В Офакиме проект на 62 единицы жилья предусматривает скидку для льготников проекта "Цена для новосела" 22%-25% от рыночной цены аналогичных квартир.

Квартира площадью 80 квадратных метров будет стоить от 417,395 шекелей (после скидки в 142.858 шекелей и подарка ("маанак") в рамках программы "Цена для новосела" на сумму 60.000 шекелей). Начальная цена квартиры площадью 100 квадратных метров составит 527.141 шекель (после скидки 161.906 шекелей и "маанака" 60.000 шекелей). Квартира площадью 120 квадратных метров обойдется в сумму от 636.887 шекелей (после скидки 180.953 шекеля и "маанака" 60.000 шекелей).

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