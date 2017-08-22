В Иерусалиме построят четыре высотки с квартирами для долгосрочной аренды

Компания "Аштром" выиграла тендер на строительство в Иерусалиме высотных жилых домов с квартирами для долгосрочной аренды в рамках государственной программы "Квартира на съем" ("Дира Леаскир").

Проект предусматривает строительство 450 единиц жилья на участке "Адасса а-Ктана", расположенном в районе Кирьят-Йовель, между улицами Генриетта Сольд, Яаков Тахун и Чили. 338 квартир будут сдаваться в аренду, а 112 предназначены для продажи. Участок был приобретен компанией за 173,6 млн шекелей, сообщает пресс-служба министерства финансов.

В соответствии с проектом, на участке будут построены четыре 18-этажных жилых здания, а также 6.000 квадратных метров коммерческих и торговых площадей. Проект, разработанный архитектором Игалем Леви, продвигают государственная компания "Дира Леаскир", Управление земельных ресурсов, муниципалитет Иерусалима, Жилищный штаб при министерстве финансов.

Министр финансов Моше Кахлон выразил удовлетворение результатами тендера.

"Населению Израиля необходим большой фонд квартир на долгосрочный съем, – отметил Кахлон. – Параллельно с программой "Мехир ле-Миштакен", создание упорядоченного рынка долгосрочной аренды – обязательная часть решения жилищного кризиса в стране. Мы продолжим выделять все новые участки для строительства домов с целью сдачи в аренду во всех районах Израиля. Такие проекты – удобная альтернатива для молодых семей, которые пока не хотят или не могут приобрести собственную квартиру".

Программа "Дира Леаскир", инициатором которой выступил минфин, предусматривает строительство жилья под аренду на длительный срок в районах повышенного спроса. Подобно программе "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен"), часть квартир, строящихся в рамках программы, предназначается для льготников и будет сдаваться по цене на 20% ниже рыночной на срок до 10 лет. На данный момент доля арендуемых квартир, выделяемых для льготников, составляет 25%. Часть квартир, как и в случае с проектом в "Адасса а-Ктана", предназначена на продажу, остальные квартиры будут также сдаваться в долгосрочную аренду, однако по рыночной цене.

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