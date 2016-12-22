Приближенный к Нетаниягу миллионер купил половину дома его родителей

Американский бизнесмен Спенсер Партридж, входящий в близкое окружение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, выкупил у младшего брата премьера Идо Нетаниягу 50% прав на дом родителей в Иерусалиме.

Как сообщает "Гаарец", за половину дома, второй половиной которого владеет сам премьер, Партридж заплатил 4,2 миллиона шекелей. Адвокатом при заключении сделки выступил родственник и поверенный премьера Давид Шемрон.

Дом площадью 582 квадратных метра расположен на улице а-Порцим 4 в квартале Катамон. Здание было построено в 30-е годы XX столетия.