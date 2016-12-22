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Недвижимость

Приближенный к Нетаниягу миллионер купил половину дома его родителей

время публикации: 09:35 | последнее обновление: 09:35 блог версия для печати фото
Спенсер Партридж

Американский бизнесмен Спенсер Партридж, входящий в близкое окружение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, выкупил у младшего брата премьера Идо Нетаниягу 50% прав на дом родителей в Иерусалиме.

Как сообщает "Гаарец", за половину дома, второй половиной которого владеет сам премьер, Партридж заплатил 4,2 миллиона шекелей. Адвокатом при заключении сделки выступил родственник и поверенный премьера Давид Шемрон.

Дом площадью 582 квадратных метра расположен на улице а-Порцим 4 в квартале Катамон. Здание было построено в 30-е годы XX столетия.

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Четверг, 22 декабря 2016 г.
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