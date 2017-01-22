Одобрено строительство жилья для евреев и арабов в Иерусалиме

В воскресенье, 22 января, Комиссия по муниципальному планированию и строительству в мэрии Иерусалима одобрила строительство 566 единиц жилья в еврейских кварталах (Писгат-Зеэв, Рамот и Рамат Шломо) и 105 единиц жилья в арабских кварталах столицы, пишет на сайте газеты "Гаарец" Нир Хасон.

В публикации утверждается, что слушания по этому вопросу были перенесены на эту неделю из опасений, что администрация Барака Обамы может попытаться оказать давление на израильское руководство, и было решено вынести эту тему на обсуждение после прихода в Белый дом команды Дональда Трампа.

"Гаарец" приводит комментарии представителей левого лагеря, отмечающих, что принятие такого решения сразу после прихода к власти Трампа, указывает на стремление правительства Биньямина Нетаниягу незамедлительно начать использовать возможности, которые предоставляются после смены власти в Вашингтоне.

Отметим, что районы Писгат-Зеэв, Рамот и Рамат Шломо находятся на спорных территориях, на пределами "зеленой черты". Администрация Обамы неоднократно выступала против застройки этих районов.