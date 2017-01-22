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Недвижимость

Девелопер отказался от строительства 165-метровой Пирамиды в Иерусалиме

время публикации: 16:17 | последнее обновление: 16:41 блог версия для печати фото
Девелопер отказался от строительства 165-метровой Пирамиды в Иерусалиме

Девелопер, отвечавший за застройку участка возле рынка Махане Йехуда в Иерусалиме, на месте старого кинотеатра "Эден", отказался от планов по строительству там 165-метровой Пирамиды.

По информации газеты "Гаарец", бизнесмен из Франции, выступавший в качестве застройщика, в конце прошлой недели обратился к главе комиссии планирования и строительства иерусалимского муниципалитета Меиру Турджеману с просьбой приостановить продвижение проекта строительства "Пирамиды". Вместо этого он попросил вернуться к плану, утвержденному в 2012 году, по строительству 28-этажной асимметричной башни, включающей в себя элитный жилой комплекс, гостиницу и торговый комплекс.

Издание отмечает, что проект башни был разработан тем же архитектором, который предложил проект Пирамиды. Вместе с американским архитектором еврейского происхождения Даниэлем Либескиндом работал над проектом израильский архитектор Игаль Леви.

Полтора года назад на участке, выделенном под строительство, начались земельные работы, предшествующие возведению подземной парковки под будущим зданием.

При этом газета "Гаарец" пишет, что проект строительства Пирамиды с начала работ претерпел множество изменений. Согласно первоначальному плану, Пирамида должна была достигать в высоту 165 метров. Но это было воспринято в штыки Союзом архитекторов, который настаивал на уменьшении высоты здания. После долгих боев с Союзом архитекторов, по данным "Гаарец", девелопер сдался.

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