ЦСБ: во втором квартале средняя стоимость квартир в Израиле снизилась на 3,8%

Согласно данным Центрального статистического бюро (ЦСБ), во втором квартале 2017 года средняя стоимость квартир в Израиле составила 1,43 млн шекелей, что на 3,8% меньше, чем в первом квартале, сообщает газета "Глобс".

Речь идет о квартирах как на первичном, так и на вторичном рынках.

Вместе с тем, следует отметить, что нынешние данные ЦСБ не являются окончательными и в дальнейшем могут быть уточнены.

Напомним, в мае ЦСБ сообщало, что в первом квартале текущего года жилье в Израиле подешевело в среднем на 2,9% по сравнению с предшествующим кварталом. Однако позднее в ЦСБ уточнили собственные данные, заявив, что стоимость квартир в январе-марте практически не изменилась.

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