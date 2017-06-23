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Недвижимость

ЦСБ: в Израиле сократился объем нового жилищного строительства

время публикации: 05:21 | последнее обновление: 05:35 блог версия для печати фото
ЦСБ: в Израиле сократился объем нового жилищного строительства

Согласно данным Центрального статистического бюро, в первом квартале 2017 года в различных районах Израиля стартовало строительство 12.188 единиц жилья.

Данный показатель стал наиболее низким с четвертого квартала 2014 года. По сравнению с предшествующим кварталом объем нового жилищного строительства в январе-марте снизился примерно на 10%, а по сравнению с аналогичным периодом минувшего года – на 8%, пишет газета "Глобс".

Снижение количества новых проектов по строительству жилья зафиксировано в Центральном, Иерусалимском, Северном и Хайфском округах. При этом в Тель-авивском и Южном округах оно, напротив, выросло.

Следует отметить, что нынешние данные ЦСБ не являются окончательными и в дальнейшем могут быть уточнены.

Напомним, согласно данным ЦСБ, в апреле 2017 года израильские компании-застройщики продали 1.927 квартир. Это на 15,7% меньше, чем в марте, и на 23,4% меньше, чем в апреле минувшего года.

Ранее главный экономист министерства финансов опубликовал отчет по рынку жилой недвижимости за первый квартал 2017 года. В нем отмечается, что за этот период продажи новых квартир по сравнению с предшествующим кварталом снизились на 2%.

Таким образом, тенденция по снижению продаж на израильском первичном рынке жилой недвижимости наблюдается на протяжении последних 11 месяцев.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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