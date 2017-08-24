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Недвижимость

Объем покупок израильского жилья иностранцами упал до уровня 2003 года

время публикации: 13:38 | последнее обновление: 13:38 блог версия для печати фото
Объем покупок израильского жилья иностранцами упал до уровня 2003 года

Согласно данным министерства финансов, во втором квартале 2017 года иностранцы купили в Израиле всего 391 квартиру, что на 11% меньше, чем в первом квартале и на 70% меньше, чем во втором квартале 2015 года.

Данный показатель – рекордно низкий с 2003 года, на который пришелся пик Второй интифады.

Основными причинами снижения заграничного спроса на израильское жилье стали укрепление шекеля по отношению к доллару, фунту стерлингов и евро, а также ужесточение регуляции в Израиле и контроля над денежными переводами.

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Четверг, 24 августа 2017 г.
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