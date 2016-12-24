В Ашкелоне построят 8.400 квартир

Национальная комиссия по приоритетным стройпроектам предварительно утвердила строительство 8.400 единиц жилья в Ашкелоне.

Как сообщает газета "Глобс", речь идет о двух проектах, инициаторами которых выступило Управление земельных ресурсов.

Первый из них предусматривает строительство в северной части города, к востоку от железной дороги, 4.600 квартир, а также бизнес-зоны и зданий общественного назначения. В будущем рядом с новым районом будет построена железнодорожная станция.

В рамках второго проекта на северо-востоке Ашкелона планируется строительство 3.800 единиц жилья, торговых помещений и общественных зданий.

На нынешнем этапе проекты представляются общественности для ознакомления. После обсуждения возражений против проектов, если таковые поступят, и, в случае надобности, внесения в них некоторых изменений, они должны быть утверждены окончательно.

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