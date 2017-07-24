В столице Марокко будет возведено самое высокое здание в Африке

Китайская компания China Railway Construction Corporation построит в столице Марокко Рабате небоскреб, который станет самым высоким зданием в Африке, сообщает Chinanews.

В 55-этажной башне высотой 250 метров расположатся гостиница, апартаменты класса люкс, а также офисные и торговые помещения. Строительство здания будет осуществляться с использованием экологичных технологий.

Как отмечает NEWSru.com, небоскреб будет возведен в рамках проекта "Рабат – город света, культурная столица Марокко", которая был утвержден властями страны в 2014 году в целях реконструкции долины Бурегрега.

Данный проект предусматривает строительство в Рабате еще нескольких современных зданий: Большого театра, Дома искусств, Археологического музея и Национального архива королевства Марокко.