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Недвижимость

В столице Марокко будет возведено самое высокое здание в Африке

время публикации: 13:28 | последнее обновление: 13:32 блог версия для печати фото
В столице Марокко будет возведено самое высокое здание в Африке

Китайская компания China Railway Construction Corporation построит в столице Марокко Рабате небоскреб, который станет самым высоким зданием в Африке, сообщает Chinanews.

В 55-этажной башне высотой 250 метров расположатся гостиница, апартаменты класса люкс, а также офисные и торговые помещения. Строительство здания будет осуществляться с использованием экологичных технологий.

Как отмечает NEWSru.com, небоскреб будет возведен в рамках проекта "Рабат – город света, культурная столица Марокко", которая был утвержден властями страны в 2014 году в целях реконструкции долины Бурегрега.

Данный проект предусматривает строительство в Рабате еще нескольких современных зданий: Большого театра, Дома искусств, Археологического музея и Национального архива королевства Марокко.

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