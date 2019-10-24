Утвержден крупнейший в Израиле проект "Расселение-Застройка": в Реховоте снесут квартал Кирьят-Моше

Комиссия по продвижению приоритетных жилищных проектов (ВАТМАЛ) утвердила крупнейшую в Израиле программу обновления городов, одобрив проект по расселению, сносу и застройке квартала Кирьят-Моше в Реховоте.

В рамках проекта "Расселение-Застройка" будут расселены и снесены 1.300 старых квартир, на месте которых будут возведены здания на 4.000 единиц жилья. Кроме того, Земельным управлением будут выделены дополнительные земельные участки для строительства в квартале еще 6.000 единиц жилья. Земельные участки будут продаваться застройщикам со скидкой в 80% от рыночной цены

Помимо 10 тысяч единиц жилья, в снесенном и отстроенном заново квартале будут построены 470 тысяч квадратных метров офисов и магазинов, построена развязка на слиянии шоссе 410/411 и терминал общественного транспорта. 120 тысяч квадратных метров будет выделено под парки и открытые зоны, 350 тысяч метров – под школы, детские сады и другие общественные учреждения. 300 квартир будет выделено для студентов.