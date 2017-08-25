Израильский рынок жилья во втором квартале: снижение продаж, уход инвесторов

Главный экономист министерства финансов опубликовал отчет по израильскому рынку жилой недвижимости за второй квартал 2017 года.

В соответствии с этим документом, в период с апреля по июнь в различных районах страны были проданы 24 тысячи квартир, что на 15% меньше, чем за аналогичный период минувшего года, и на 12% меньше, чем в предшествующем квартале, сообщает пресс-служба минфина.

Если исключить сделки, заключенные в рамках программы "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен"), речь идет о самом низком показателе со времени ожидания программы "нулевого НДС" в 2014 году.

Количество квартир, приобретенных с инвестиционными целями, составило во втором квартале всего 4.000 – один из самых низких показателей в этом сегменте с начала прошлого десятилетия. Доля инвесторов среди покупателей жилья – 17%.

"фонд квартир", удерживаемых инвесторами, продолжает уменьшаться. За пять последних кварталов этот показатель снизился на 7.000 квартир, в то время как за пять предшествующих кварталов он вырос на 10.000 квартир.

Если исключить сделки в рамках программы "Мехир ле-Миштакен", в апреле-июне количество квартир, приобретенных молодыми семьями, снизилось на 12% как в сравнении с предшествующим кварталом, так и в сравнении со вторым кварталом 2016 года. Снижение зафиксировано во всех районах страны, за исключением тех, где отсутствуют проекты строительства жилья по льготным ценам, или его предложение крайне незначительно.

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