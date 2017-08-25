25 августа 2017 г.
Малахов исповедался и причастился
7 ингредиентов секретного соуса
О венчании Рудковской и Плющенко
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:22 Израильский рынок жилья во втором квартале: снижение продаж, уход инвесторов
13:38 Объем покупок израильского жилья иностранцами упал до уровня 2003 года
05:36 ЦСБ: во втором квартале средняя стоимость квартир в Израиле снизилась на 3,8%
16:13 В рамках проекта "Цена для новосела" будут построены сотни квартир в Явне и Офакиме
04:02 В Иерусалиме построят четыре высотки с квартирами для долгосрочной аренды
03:27 "Мехир ле-Миштакен" в Акко: квартиры по ценам, на 25% ниже рыночных
20:04 Частный остров с особняком в Тихом океане выставлен на продажу за 1,6 млн долларов
06:13 Названы лучшие и худшие города мира для проживания. В последнюю десятку попал Киев
15:36 Главный экономист минфина рапортует о снижении активности на рынке жилья
21:39 Подписан план развития Ашдода, предусматривающий строительство 36.000 квартир
Недвижимость

Израильский рынок жилья во втором квартале: снижение продаж, уход инвесторов

время публикации: 04:22 | последнее обновление: 04:29 блог версия для печати фото
Израильский рынок жилья во втором квартале: снижение продаж, уход инвесторов

Главный экономист министерства финансов опубликовал отчет по израильскому рынку жилой недвижимости за второй квартал 2017 года.

В соответствии с этим документом, в период с апреля по июнь в различных районах страны были проданы 24 тысячи квартир, что на 15% меньше, чем за аналогичный период минувшего года, и на 12% меньше, чем в предшествующем квартале, сообщает пресс-служба минфина.

Если исключить сделки, заключенные в рамках программы "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен"), речь идет о самом низком показателе со времени ожидания программы "нулевого НДС" в 2014 году.

Количество квартир, приобретенных с инвестиционными целями, составило во втором квартале всего 4.000 – один из самых низких показателей в этом сегменте с начала прошлого десятилетия. Доля инвесторов среди покупателей жилья – 17%.

"фонд квартир", удерживаемых инвесторами, продолжает уменьшаться. За пять последних кварталов этот показатель снизился на 7.000 квартир, в то время как за пять предшествующих кварталов он вырос на 10.000 квартир.

Если исключить сделки в рамках программы "Мехир ле-Миштакен", в апреле-июне количество квартир, приобретенных молодыми семьями, снизилось на 12% как в сравнении с предшествующим кварталом, так и в сравнении со вторым кварталом 2016 года. Снижение зафиксировано во всех районах страны, за исключением тех, где отсутствуют проекты строительства жилья по льготным ценам, или его предложение крайне незначительно.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 августа 2017 г.
Коалиция намерена внести правки в закон о налоге на третью квартиру
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 24 августа 2017 г.
Объем покупок израильского жилья иностранцами упал до уровня 2003 года
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 23 августа 2017 г.
ЦСБ: во втором квартале средняя стоимость квартир в Израиле снизилась на 3,8%
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 17 августа 2017 г.
Названы лучшие и худшие города мира для проживания. В последнюю десятку попал Киев
// NEWSru.co.il // Недвижимость // 14 августа 2017 г.
Главный экономист минфина рапортует о снижении активности на рынке жилья







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 25 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017