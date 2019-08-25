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25 августа 2019 г.
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Недвижимость

ЦСБ составило "рейтинг" самых комфортных для проживания городов

время публикации: 17:00 | последнее обновление: 17:00 блог версия для печати фото
Больше остальных довольны своим городом жители Кфар-Сабы.
Тель Авив
Иерусалим

В воскресенье, 25 августа, центральное статистическое бюро опубликовало результаты опроса, в ходе которого израильтянам было предложено ответить на вопросы о городской среде и о том, довольны ли они местом проживания.

В ходе опроса выяснилось, что больше остальных довольны своим городом жители Кфар-Сабы. 96% респондентов из этого города в возрасте старше 20 лет заявили, что их устраивает почти все. На втором месте по уровню удовлетворенности оказались тель-авивцы. 91% респондентов из "города, который никогда не спит", заявили, что их все устраивает.

Менее всего довольны условиями в своем городе жители Иерусалима (87% евреев столицы и 49% арабских жителей ответили, что их все устраивает), а также Бат-Яма (79%).

Из опроса следует, что израильтяне нуждаются в "зеленых зонах". Лишь 58% респондентов ответили, что они довольны количеством парков в их городе.

Только 56% респондентов назвали свой город чистым. Тем, как убирается город, довольны 77% жителей Кфар-Сабы, 65% жителей Ришон ле-Циона. И только 37% жителей столицы полагают, что город убирается хорошо.

Работой общественного транспорта довольны только 38% опрошенных. Меньше всего жалоб на транспорт у жителей Бат-Яма, Беэр-Шевы, Хайфы и Бней-Брака. Больше всего недовольства у жителей Иерусалима и Ришон ле-Циона.

Около 54% жителей Хайфы недовольны экологией. На втором месте по уровню недовольства загрязнением воздуха находится Бней-Брак (45%). В Тель-Авиве около 40% жителей полагают, что воздух мог бы быть и чище.

Из данных опроса следует, что только 42% респондентов не приходится ездить на работу в другой город. 61% опрошенных ответили, что добираются на работу на собственном транспорте (включая мотоциклы и электровелосипеды), 16% - на автобусах или маршрутных такси, 7% - пользуются "подвозками" от работы, 8% - ходят пешком или ездят на велосипеде, 3% - на поезде.

Около 32% израильтян тратят на дорогу на работу менее 15 минут, 26% - от 15 минут до получаса, 37% - более 30 минут.

В опросе приняли участие 7.450 жителей городов с населением более 100 тысяч человек. Вопросы касались жилья, уборки городской территории, удобства городского транспорта и времени, которое требуется для того, чтобы добраться до работы.

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Воскресенье, 25 августа 2019 г.
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