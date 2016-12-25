Предварительно утвержден крупный жилищный проект в Яффо

Окружная комиссия по планированию и застройке Тель-авивского округа предварительно утвердила крупный жилищный проект в Яффо.

Строительство запланировано на земельном участке площадью примерно 160 дунамов к югу от улицы Нес ле-Гоим, на котором в прошлом располагался стадион футбольной команды "Маккаби" (Яффо), сообщает газета The Marker.

В рамках проекта будут построены 1.459 единиц жилья в домах высотой до 15 этажей, а также здания общественного назначения общей площадью 64 тысячи кв. м.

На нынешнем этапе проект представляется общественности для ознакомления. После обсуждения возражений против проекта, если таковые поступят, и, в случае надобности, внесения в него некоторых изменений, он должен быть утвержден окончательно.

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