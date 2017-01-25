На месте базы ЦАХАЛа в Тират а-Кармеле построят новый район на 4 тысячи квартир

Министерство обороны и ЦАХАЛ завершили первую стадию переноса военной базы "Махане Тира" в Тират а-Кармеле.

На освободившемся земельном участке площадью 233 дунама, расположенном на въезде в город, будет построен новый район на 4 тысячи единиц жилья, сообщает газета "Глобс".

Согласно сообщению минобороны, передаче участка Управлению земельных ресурсов предшествовал снос располагавшихся на нем строений общей площадью 10 тысяч квадратных метров, чтобы сделать возможным незамедлительное начало работ по созданию инфраструктуры нового района.

Как отмечает издание, вторая стадия переноса базы запланирована на 2021 год.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле