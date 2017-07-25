Три китайские строительные компании получили лицензии на работу в Израиле

Министр строительства Йоав Галант вручил лицензии на строительные работы в Израиле трем крупным китайским компаниям, выигравшим соответствующий тендер.

Компании начнут действовать в Израиле в качестве строительных подрядчиков на проектах израильских застройщиков уже в ближайшие месяцы. Каждая из компаний получила право привезти в Израиль до 1.000 китайских строителей.

Лицензии получили компании "Цзянсу Нанкин Констракшен Инжиниринг Груп", "Пекин Констракшен Инжиниринг Груп" и "Цзянсу Шентун Констракшен Груп".

На текущий момент компании ведут переговоры с израильскими застройщиками, и право на ввоз рабочих они получат только после подписания контрактов.

Еще три компании – две китайские и одна португальская – должны получить лицензии на работу в Израиле в ближайшее время, сразу после оформления всех необходимых документов.

Параллельно в ближайшее время должен начаться процесс отбора 6.000 строительных рабочих, которые прибудут в Израиль из Китая вне связи с китайскими компаниями.