25 июля 2017 г.
последняя новость: 10:08
Глазами Амира
Как выглядит вблизи Алла Пугачева
Как понять свой сон
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:24 Три китайские строительные компании получили лицензии на работу в Израиле
06:10 Названы города Израиля с самым высоким спросом на аренду жилья. Ашдод опередил Тель-Авив
13:28 В столице Марокко будет возведено самое высокое здание в Африке
06:00 Рядом с Тель-Авивом будут построены почти 10 тысяч квартир
21:17 В Афуле и Беэр-Яакове построят 8.700 единиц жилья
16:48 Окружная комиссия Иерусалима одобрила строительство 900 единиц жилья в столице
13:26 Греческая православная церковь продала участок в Яффо компании с островов Карибского моря
10:41 После нескольких лет роста ставки по ипотеке снова начали снижаться
09:37 Закон о справедливой аренде утвержден в итоговом чтении
05:50 В Беларуси за 12 долларов продан Дворец в Жемыславле
Недвижимость

Три китайские строительные компании получили лицензии на работу в Израиле

время публикации: 09:24 | последнее обновление: 09:24 блог версия для печати фото
Три китайские строительные компании получили лицензии на работу в Израиле

Министр строительства Йоав Галант вручил лицензии на строительные работы в Израиле трем крупным китайским компаниям, выигравшим соответствующий тендер.

Компании начнут действовать в Израиле в качестве строительных подрядчиков на проектах израильских застройщиков уже в ближайшие месяцы. Каждая из компаний получила право привезти в Израиль до 1.000 китайских строителей.

Лицензии получили компании "Цзянсу Нанкин Констракшен Инжиниринг Груп", "Пекин Констракшен Инжиниринг Груп" и "Цзянсу Шентун Констракшен Груп".

На текущий момент компании ведут переговоры с израильскими застройщиками, и право на ввоз рабочих они получат только после подписания контрактов.

Еще три компании – две китайские и одна португальская – должны получить лицензии на работу в Израиле в ближайшее время, сразу после оформления всех необходимых документов.

Параллельно в ближайшее время должен начаться процесс отбора 6.000 строительных рабочих, которые прибудут в Израиль из Китая вне связи с китайскими компаниями.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 24 июля 2017 г.
Израильская комиссия вылетит в Китай для набора 6.000 строителей
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 мая 2017 г.
Нисанкорен требует отменить соглашение о строителях с Китаем, угрожая забастовкой
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 апреля 2017 г.
Второй канал ИТВ: Израиль согласился не трудоустраивать китайских рабочих на стройках в поселениях







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 25 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017