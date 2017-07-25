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Названы города Израиля с самым высоким спросом на аренду жилья. Ашдод опередил Тель-Авив

время публикации: 06:10 | последнее обновление: 06:13 блог версия для печати фото
Названы города Израиля с самым высоким спросом на аренду жилья. Ашдод опередил Тель-Авив

Портал Walla назвал города Израиля с самым высоким спросом на аренду жилья. Список составлен на основании данных сайта объявлений Yad2.co.il за июнь 2017 года.

Первое место занял Ашдод, где на каждое объявление о сдаче в аренду трехкомнатных квартир откликались в среднем 172 человека. Далее следуют Ришон ле-Цион (90), Тель-Авив (74), Иерусалим (68) и Нетания (67).

Самый высокий спрос на аренду двухкомнатных квартир зафиксирован в Холоне. Соответствующие объявления привлекали в среднем 85 потенциальных съемщиков. На втором месте Ашдод (78), на третьем – Тель-Авив (69). В ТОП-5 вошли также Иерусалим (59) и Хайфа (53).

Лидером по росту цен на съемные квартиры также стал Ашдод. За год – с июня 2016 года по июнь 2017-го – двухкомнатные квартиры в городе подорожали на 12%, а трехкомнатные – на 9%.

В Тель-Авиве подорожание составило, соответственно, 5% и 4%, в Ришон ле-Ционе – 4% и 5%, в Иерусалиме – 3% и 2%, в Нетании – 2% и 7%, в Беэр-Шеве – 0% и 3%.

В Хайфе стоимость аренды двухкомнатных квартир снизилась на 1%, а трехкомнатных – выросла на 4%.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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