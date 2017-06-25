Упрощена выдача разрешений на проведение реконструкции зданий

Министр финансов Моше Кахлон подписал нормативный акт, вдвое сокращающий время, необходимое на получение разрешений на строительство. Разрешения на достройку балкона, лифта, дополнительных парковочных мест или пристройку к дому будут выдаваться в течение 45 дней с момента обращения. Нововведение распространяется на все комиссии по планированию и застройке в стране.

В документе также указано, что, если ответственная организация не приняла решение в течение 45 дней с момента получения просьбы, просьба считается автоматически удовлетворенной. В настоящее время в подобном случае непринятие решения в установленный законом срок автоматически считается отказом.

В новых правилах приведен также список работ и зданий, в отношении которых должен применяться ускоренный порядок утверждения с меньшим количеством необходимых для утверждения справок и разрешений.

Среди прочего, речь идет о добавлении укрепленной комнаты ("мамад") к существующей квартире, пристройке к жилому дому площадью до 25 квадратных метров на нижнем этаже ("карка"), достройке на крыше жилого дома, остеклении балкона, достройке балкона или лифта к зданию до четырех этажей высотой, установке дополнительных парковочных мест над основными местами для парковки ("махпилей ханая"), монтаже отопительной системы, установке газопровода, установке теплицы, а также о работах по улучшению доступа в жилое помещение (пандусы и тому подобное).

Кроме того, в нормативном акте указано, что на проведение большинства работ не требуется специальное разрешение Земельного управления, как это было до сих пор. Соответственно, не будет взиматься плата за выдачу этих разрешений.