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Недвижимость

Семинар в Тель-Авиве: как выгодно купить недвижимость в Болгарии

время публикации: 11:08 | последнее обновление: 11:08 блог версия для печати

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Покупка квартиры, тем более за границей, решение непростое. Недвижимость в Болгарии гораздо доступнее, чем в Израиле и странах Западной Европы. Не случайно Болгария становится привлекательным местом для представителей среднего класса из разных стран, мечтающих обзавестись дачей для отдыха, а также для тех, кто задумывается о комфортной и достойной жизни на пенсии.

Отметим, что Болгария входит в число стран, с которыми Израиль подписал международную Конвенцию о социальной защите. Эта соглашение дает жителям Израиля и жителям стран, с которыми Израиль подписал Конвенцию, право на получение пособий, возможность избежать уплаты страховых взносов одновременно в двух странах, возможность сохранить непрерывность страхования и т.п.

Если вы всерьез интересуетесь покупкой недвижимости в Болгарии или просто хотите понять, насколько вам это подходит, важно получить информацию из первых рук. Потому что здесь, как и в любом серьезном деле, есть нюансы, знание которых превратит покупку в удачную инвестицию, а игнорирование - может обернуться потерей.

30 июня, в пятницу, в 11 часов утра, в Тель-Авиве, в отеле Leonardo Art Hotel состоится уже второй семинар, который организуют болгарские компании-застройщики. Вы узнаете, как выгодно купить недвижимость в Болгарии, минуя посредников, а также сможете задать свои вопросы и получить исчерпывающие ответы. Вход на семинар бесплатный, но количество мест ограничено, поэтому организаторы просят участников предварительно зарегистрироваться.

У вас также есть возможность записаться на индивидуальную бесплатную консультацию. Консультации будут проходить там же – в отеле Leonardo Art Hotel, с 1 по 5 июля, с 9:00 до 20:00. Адрес: улица а-Яркон, 167, Тель-Авив.

Записаться на семинар и/или консультацию можно по телефону 054-4757126 или по ссылке.

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