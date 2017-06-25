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Недвижимость

Новый законопроект регулирует обязанности подрядчиков по ремонту квартир

время публикации: 04:11 | последнее обновление: 04:18 блог версия для печати фото
Новый законопроект регулирует обязанности подрядчиков по ремонту квартир

Депутат Кнессета Рои Фолькманом ("Кулану") при поддержке министра финансов Моше Кахлона представил законопроект, призванный урегулировать права и обязанности ремонтников, определив их зону ответственности и гарантийный срок на выполненные работы.

"В соответствии с этим документом, на подрядчиков, занятых в сфере ремонта квартир, будут распространяться примерно те же правила, как и на строительных подрядчиков. В частности, гарантия на ремонт должна составлять, по меньшей мере, один год, и включать все выполненные работы", – сообщает пресс-служба министерства финансов.

При этом ремонтник не будет отвечать за ущерб, причиненный самими жильцами или другими людьми, а также за ущерб, причиненный в результате нештатных внешних воздействий и стихийных бедствий.

"Законопроект предусматривает составление договора на выполнение работ, подписанного обеими сторонами. В случае выявленных в ходе гарантийного срока недостатков исполнитель ремонта должен будет выплатить владельцу квартиры компенсацию", – говорится в сообщении.

Ежегодно в суды подают около 15 тысяч исков, связанных с недобросовестным ремонтом. 33% исков касаются денежного конфликта, 27% – халатности при исполнении работ, 25% – ущерба, причиненного третьим лицам, 15% – несоблюдения сроков ремонта.

В Израиле в сфере ремонта жилья заняты около 16 тысяч подрядчиков, объем этого рынка составляет 15 миллиардов шекелей в год.

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