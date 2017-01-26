26 января 2017 г.
последняя новость: 14:58
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Недвижимость

Утверждено строительство 143 единиц жилья в иерусалимском квартале Гило

время публикации: 14:28 | последнее обновление: 14:28 блог версия для печати фото
Утверждено строительство 143 единиц жилья в иерусалимском квартале Гило

В четверг, 26 января, муниципалитет Иерусалима опубликовал разрешение на строительство 143 единиц жилья в иерусалимском квартале Гило, находящимся за пределами так называемой "зеленой черты".

Речь идет о первой очереди, являющейся часть программы застройки Гило.

22 января комиссия по муниципальному планированию и строительству в мэрии Иерусалима одобрила строительство 566 единиц жилья в еврейских кварталах (Писгат-Зеэв, Рамот и Рамат Шломо) и 105 единиц жилья в арабских кварталах столицы.

В публикации утверждается, что слушания по этому вопросу были перенесены на эту неделю из опасений, что администрация Барака Обамы может попытаться оказать давление на израильское руководство, и было решено вынести эту тему на обсуждение после прихода в Белый дом команды Дональда Трампа.

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// NEWSru.co.il // Недвижимость // 22 января 2017 г.
Одобрено строительство жилья для евреев и арабов в Иерусалиме







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Четверг, 26 января 2017 г.
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