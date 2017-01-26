Утверждено строительство 143 единиц жилья в иерусалимском квартале Гило

В четверг, 26 января, муниципалитет Иерусалима опубликовал разрешение на строительство 143 единиц жилья в иерусалимском квартале Гило, находящимся за пределами так называемой "зеленой черты".

Речь идет о первой очереди, являющейся часть программы застройки Гило.

22 января комиссия по муниципальному планированию и строительству в мэрии Иерусалима одобрила строительство 566 единиц жилья в еврейских кварталах (Писгат-Зеэв, Рамот и Рамат Шломо) и 105 единиц жилья в арабских кварталах столицы.

В публикации утверждается, что слушания по этому вопросу были перенесены на эту неделю из опасений, что администрация Барака Обамы может попытаться оказать давление на израильское руководство, и было решено вынести эту тему на обсуждение после прихода в Белый дом команды Дональда Трампа.