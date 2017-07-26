26 июля 2017 г.
Пить вдвоем полезно
Звездная пара уже в Израиле
Юрий Николаев боится войны
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
19:04 "Гиблый дом" на сайте Airbnb: владелица приговорена к условному тюремному сроку
07:38 Бейт-Джан получил новые земли под застройку
05:57 В Лос-Анджелесе выставлены на продажу два особняка семьи Михаила Лесина
09:24 Три китайские строительные компании получили лицензии на работу в Израиле
06:10 Названы города Израиля с самым высоким спросом на аренду жилья. Ашдод опередил Тель-Авив
13:28 В столице Марокко будет возведено самое высокое здание в Африке
06:00 Рядом с Тель-Авивом будут построены почти 10 тысяч квартир
21:17 В Афуле и Беэр-Яакове построят 8.700 единиц жилья
16:48 Окружная комиссия Иерусалима одобрила строительство 900 единиц жилья в столице
13:26 Греческая православная церковь продала участок в Яффо компании с островов Карибского моря
Недвижимость

"Гиблый дом" на сайте Airbnb: владелица приговорена к условному тюремному сроку

время публикации: 19:04 | последнее обновление: 19:04 блог версия для печати фото
"Гиблый дом" на сайте Airbnb: владелица приговорена к условному тюремному сроку

64-летняя Джин Хэнди из британского города Плимут, графство Девон, которая сдавала свуой трехэтажный дом в аренду посредством популярного сайта Airbnb, оказалась в роли подсудимой. Суд признал, что она проявила недопустимую халатность в отношении клиентов, а ее дом был назван в ходе слушаний "гиблым местом".

Об этом пишет в среду, 26 июля, британский таблоид The Daily Mail.

Следствие установило, что Хэнди проигнорировала целый ряд требований, предъявляемым местным законодательством к тем, кто сдает недвижимость в краткосрочную аренду: плитки из полистирола испускали ядовитые испарения, а огнетушители не проверялись с 2002 года. Кроме того, в доме не было аварийного освещения, дверные замки не закрывались, а хранение постельного белья и горючих материалов в одном месте также является недопустимым нарушением.

В вердикте суда говорилось, что все эти недоработки в совокупности представляли весьма серьезную угрозу жизни тех людей, которые арендовали дом Джин Хэнди. Подсудимая была приговорена к условному тюремному заключению сроком на полгода, а также выплате штрафа в размере 5.580 фунтов стерлингов и 115 фунтов в качестве компенсации одной из своих "жертв".

Адвокат Ник Левин, представлявший на этих слушаниях интересы подсудимой, сообщил суду, что его клиентка была вынуждена продать дом, потеряв на этом 45.000 фунтов стерлингов.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 26 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017