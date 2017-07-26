"Гиблый дом" на сайте Airbnb: владелица приговорена к условному тюремному сроку

64-летняя Джин Хэнди из британского города Плимут, графство Девон, которая сдавала свуой трехэтажный дом в аренду посредством популярного сайта Airbnb, оказалась в роли подсудимой. Суд признал, что она проявила недопустимую халатность в отношении клиентов, а ее дом был назван в ходе слушаний "гиблым местом".

Об этом пишет в среду, 26 июля, британский таблоид The Daily Mail.

Следствие установило, что Хэнди проигнорировала целый ряд требований, предъявляемым местным законодательством к тем, кто сдает недвижимость в краткосрочную аренду: плитки из полистирола испускали ядовитые испарения, а огнетушители не проверялись с 2002 года. Кроме того, в доме не было аварийного освещения, дверные замки не закрывались, а хранение постельного белья и горючих материалов в одном месте также является недопустимым нарушением.

В вердикте суда говорилось, что все эти недоработки в совокупности представляли весьма серьезную угрозу жизни тех людей, которые арендовали дом Джин Хэнди. Подсудимая была приговорена к условному тюремному заключению сроком на полгода, а также выплате штрафа в размере 5.580 фунтов стерлингов и 115 фунтов в качестве компенсации одной из своих "жертв".

Адвокат Ник Левин, представлявший на этих слушаниях интересы подсудимой, сообщил суду, что его клиентка была вынуждена продать дом, потеряв на этом 45.000 фунтов стерлингов.