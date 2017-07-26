В Лос-Анджелесе выставлены на продажу два особняка семьи Михаила Лесина

В Лос-Анджелесе, в районе Брентвуд, выставлен на продажу особняк, принадлежащий компании, связанной бывшим министром печати России, экс-главой "Газпром-Медиа" Михаилом Лесиным, погибшим в Вашингтоне в 2015 году. Запрашиваемая цена составляет 23 млн долларов, сообщает интернет-издание The Real Deal.

Дом в средиземноморском стиле площадью около 980 кв. м. был приобретен в 2012 году за 9 млн долларов компанией Dastel Holdings, зарегистрированной на сына Лесина Антона. В нем имеются семь спален и 11 ванных комнат, а также винный погреб, большие кладовые, сауна, лифт, огромная столовая, подземный гараж и многое другое.

Dastel Holdings также продает особняк в Беверли-Хиллз площадью около 1.200 кв. м. Запрашивая цена – 28 млн долларов. Дом расположен в Беверли-Парк, фешенебельном поселке с круглосуточной охраной, где, по данным американских СМИ, живут знаменитый актер Сэмюэль Л. Джексон и легенда баскетбола Мэджик Джонсон.

Как отмечает NEWSru.com, при жизни Михаил Лесин всячески отрицал наличие у него недвижимости в США, куда он перевез свою семью к 2009 году, после освобождения от должности советника президента РФ за излишнюю активность в бизнесе, спровоцировавшую конфликт интересов. Лесин утверждал, что дома принадлежат не ему, а его детям – Антону и Екатерине, которые "устраивали свою жизнь сами, брали под эти сделки кредиты".