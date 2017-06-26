26 июня 2017 г.
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Недвижимость

32.604 семьи записались на жилищную лотерею проекта "Цена для новосела"

время публикации: 17:40 | последнее обновление: 17:40 блог версия для печати фото
32.604 семьи записались на жилищную лотерею проекта "Цена для новосела"

За 9 дней с начала записи на "Большую лотерею" проекта "Цена для новосела" ("Мехир ле-Миштакен") на розыгрыш записались 32.604 семьи из 46 тысяч льготников, принадлежащих к первой группе записи ("Сидра "Алеф"). На розыгрыш в Бейт-Шемеше записываются и представители "Сидры "Бет". Самыми востребованными среди участников лотереи стали Ришон ле-Цион, Герцлия, Модиин, Бейт-Шемеш, Явне и Рош а-Аин. В большинстве населенных пунктов количество записавшихся превышает количество представленных квартир. Но то, что устав "Большой лотереи" позволяет записаться на розыгрыш в трех городах, повышает шансы льготников на квартиру.

В Ришон ле-Ционе, Бейт-Шемеше, Герцлии, Нетании, Модиине и Хайфе для участия в проекте записались более 10.580 местных жителей.

Пресс-службы минфина и партии "Кулану" отмечают, что с момента последней публикации министерства финансов и министерства финансов о количестве записавшихся, к "Большой лотерее" присоединились еще 10.717 семей. Льготники, которые не успели записаться, смогут сделать это до 9 июля.

В ближайшее время льготникам, записавшимся на "Большую лотерею", будут отправлены сообщения, перечисляющие розыгрыши, на которые они записались. У людей будет возможность проверить, выбрали ли они те города, которые были им интересны, и в случае необходимости изменить свой выбор. Министерство финансов и министерство строительства продолжит публиковать сообщения о ходе лотереи еженедельно.

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