В Раанане стартовал первый проект "пинуй-бинуй"

В Раанане стартовали работы в рамках первого в городе проекта "пинуй-бинуй" ("выселение-строительство"), сообщает газета "Глобс".

Проект предусматривает строительство на земельном участке площадью 4 дунама на улице Вейцман 154 единиц жилья.

На сегодняшний день на данном участке располагаются четыре старых трехэтажных дома, в которых в общей сложности имеются 48 квартир. После сноса этих домов на их месте построят четыре 10-этажных здания.

В новых зданиях будут два подземных этажа, на которых расположатся автомобильная парковка и кладовые жильцов.

Согласно проекту, 22% новых квартир будут трехкомнатными, их площадь составит 75 кв. м. Остальные квартиры будут насчитывать 4 и 5 комнат.

Владельцы квартир в предназначенных под снос домах получат квартиры большей площади в новых зданиях.

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