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БАГАЦ рассмотрит иски против налога на третью квартиру до конца февраля

время публикации: 10:36 | последнее обновление: 10:36 блог версия для печати фото
БАГАЦ рассмотрит иски против налога на третью квартиру до конца февраля

Судья Высшего суда справедливости Эстер Хайот распорядилась объединить три иска, поданных против закона о налоге на третью квартиру, в одно дело.

Согласно постановлению, иски, поданные от лица оппозиционных фракций Кнессета и от имени двух групп владельцев трех и более квартир, будут рассмотрены совместно до конца февраля 2017 года.

Вместе с тем, Хайот отклонила требование истцов об издании временного указа, замораживающего действие закона. Таким образом, закон вступит в силу с 1 января 2017 года.

Оппозиция требует отмены закона из-за нарушения норм законотворчества, ссылаясь на позицию юридических советников Кнессета и финансовой комиссии Кнессета. Квартировладельцы, в свою очередь, считают закон неправомочным из-за нарушения права на частную собственность.

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