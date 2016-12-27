27 декабря 2016 г.
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Недвижимость

В Бат-Яме утвердили проект по строительству жилья и офисов в зданиях высотой до 43 этажей

время публикации: 17:19 | последнее обновление: 17:24 блог версия для печати фото
В Бат-Яме утвердили проект по строительству жилья и офисов в зданиях высотой до 43 этажей

Комиссия по планированию и застройке при муниципалитете Бат-Яма утвердила проект по строительству жилья и офисов в южной части города, сообщает газета "Глобс".

В рамках проекта, получившего название "Мигдалей Бат-Ям", на улицах А-Комемийот и Дерех Бен-Гурион будут построены 500 единиц жилья, офисные помещения общей площадью 53,7 тысячи кв. м., а также здания общественного назначения общей площадью 20 тысяч кв. м.

Проект предусматривает строительство жилых и офисных зданий высотой до 43 этажей, высота общественных зданий составит до девяти этажей.

После утверждения местной комиссией проект поступает на рассмотрение Окружной комиссии по планированию и застройке Тель-авивского округа.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле

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