В Бат-Яме утвердили проект по строительству жилья и офисов в зданиях высотой до 43 этажей

Комиссия по планированию и застройке при муниципалитете Бат-Яма утвердила проект по строительству жилья и офисов в южной части города, сообщает газета "Глобс".

В рамках проекта, получившего название "Мигдалей Бат-Ям", на улицах А-Комемийот и Дерех Бен-Гурион будут построены 500 единиц жилья, офисные помещения общей площадью 53,7 тысячи кв. м., а также здания общественного назначения общей площадью 20 тысяч кв. м.

Проект предусматривает строительство жилых и офисных зданий высотой до 43 этажей, высота общественных зданий составит до девяти этажей.

После утверждения местной комиссией проект поступает на рассмотрение Окружной комиссии по планированию и застройке Тель-авивского округа.

- Продажа, покупка и аренда жилья в Израиле