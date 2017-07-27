Вступление в силу закона о налогообложении третьей квартиры снова отложено

Государственная прокуратура уведомила Высший суд справедливости (БАГАЦ), что налоговое управление перенесло взимание первой части налога на третью и более квартиру с конца июля на 1 сентября.

Это второй перенос даты вступления закона в силу в связи с апелляцией, требующей обязать государство воздержаться от взимания налога до окончания рассмотрения иска против него в БАГАЦ.

Также управление перенесло на сентябрь крайний срок подачи деклараций о количестве, месторасположении и площади квартир. На текущий момент декларации подали около 1.200 квартировладельцев.

Согласно новому закону, налогом облагаются владельцы трех и более квартир. Размер налога составит 1% от стоимости квартиры, при этом его максимальный размер не должен превышать 18 тысяч шекелей в год. Это около 1.500 шекелей в месяц с одной квартиры.

По оценкам министерства финансов и Налогового управления, под действия закона подпадают около 50 тысяч владельцев недвижимости в Израиле.

В мае юридический советник правительства сообщил БАГАЦ, что закон о налоге на третью квартиру не может быть возвращен на доработку в финансовую комиссию и Кнессет. В ответе было указано, что министр финансов Моше Кахлон, - один из ответчиков по иску, поданному инвесторами и представителями оппозиции, - выступает против отмены закона, поскольку этот шаг неминуемо негативно повлияет на рынок недвижимости в Израиле и переломит наметившиеся позитивные тенденции. В документе подчеркивалось, что благодаря этому закону в Израиле снизилось количество инвестиционных квартир, рост цен на жилье замедлился, инвесторы начали выставлять принадлежащие им квартиры на продажу, увеличив тем самым предложение на рынке вторичного жилья.