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Недвижимость

Греческая патриархия продала 50 гектаров земли в центре Иерусалима

время публикации: 14:29 | последнее обновление: 14:33 блог версия для печати фото
Театр "Хан" в Иерусалиме

Благодаря иску против столичного муниципалитета, поданный в иерусалимский окружной суд, стало известно о крупной сделке с недвижимостью, заключенной еще шесть лет назад и имеющей не только экономический, но и политический аспект.

Выяснилось, что греческая патриархия продала группе израильских инвесторов участки общей площадью 50 гектаров, расположенные в иерусалимских районах Рехавия, Тальбия и Найот. Эти участки с 1951 года арендуются Еврейским национальным фондом.

В общей сложности речь идет примерно о 200 участках. Как сообщает "Аруц 7", на них расположены театр "Хан", часть Музея Израиля, Центральная синагога, Центр наследия Менахема Бегина, другие общественные здания.

Сумма сделки, заключенной в 2011 году патриархом Феофилом Третьим, не сообщается. Неизвестны и имена покупателей. Согласно сайту "Калькалист", участки были приобретены компанией "Найот Комемимют Ашкаот", интересы которой представляет адвокат Ноам Бен Давид.

Напомним, что в 2000 году патриархия уже попыталась реализовать участки, однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что часть документов фальсифицирована. Часть фигурантов дела была приговорена к тюремному сроку.

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