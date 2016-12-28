ЦСБ: доля израильтян, живущих в собственном жилье, за 12 лет не изменилась

Согласно данным центрального статистического бюро, в период с 2003 по 2015 год доля израильтян, не имеющих в собственности жилья, выросла всего на 0,2% - с 27,3% до 27,5% населения. Из них 8,1% живут в социальном жилье.

Следует отметить, что в течение этого периода наблюдался небольшой рост количества израильтян, не имеющих квартиры, пик которого пришелся на 2006-2007 года, когда квартиры не имели 29% населения.

За этот же период доля израильтян, владеющих двумя и более квартирами, выросла с 3,2% до 9,9%. Основной рост количества инвесторов пришелся на 2009-2013 годы. В том числе 47 тысяч семей (1,2% населения) владеют 3 и более квартирами.

39,9% квартировладельцев платят ипотеку. Средний размер ежемесячного платежа составляет 3.260 шекелей. Средний размер ежемесячного платежа по ипотеке в верхнем социоэкономическом дециле – 5.369 шекелей, а в нижнем – 1.464 шекеля.





