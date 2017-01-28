Сквоттеры-анархисты захватили роскошный особняк российского миллиардера в центре Лондона

Группа сквоттеров-анархистов в составе 20 человек самовольно вселилась в роскошный особняк в Лондоне, принадлежащий российскому миллиардеру Андрею Гончаренко.

Как сообщает газета The Daily Mail, захват здания, расположенного в эксклюзивном районе Белгравия в центре британской столицы, был осуществлен в начале этой недели.

Гончаренко приобрел особняк 1825 года постройки в 2014 году за 15 млн фунтов стерлингов. Ранее там располагался Институт Сервантеса. По данным британских СМИ, олигарх в течение трех лет приобрел четыре особняка в Лондоне общей стоимостью 250 млн фунтов, в том числе "самый дорогой дом Великобритании" – особняк Hanover Lodge в королевском Риджентс-парке за 120 млн фунтов, пишет NEWSru.com.

Дом в Белгравии пустовал, чем и воспользовались сквоттеры, которые планируют организовать там приют для бездомных. Над входной дверью особняка сейчас красуется плакат с надписью "Антиправительство США в изгнании". Кроме того, на балконе водружен черный флаг со словами "Антифашистское действие" (на немецком языке).