На месте бывшего здания газеты "Маарив" в Тель-Авиве построят 60-этажный небоскреб

Окружная комиссия по планированию и застройке Тель-авивского округа предварительно утвердила проект, в рамках которого будет возведено одно из самых высоких зданий в городе.

Как сообщает газета "Глобс", проект предусматривает строительство на земельном участке площадью 1,7 дунама на пересечении улиц Карлибах и Менахем Бегин, где на сегодняшний день находится бывшее здание редакции газеты "Маарив", 60-этажного небоскреба.

Высотка с подземной автомобильной стоянкой предназначена под офисные, гостиничные и торговые помещения общей площадью около 40 тысяч квадратных метров.

Согласно проекту, один из первых этажей здания площадью 1.100 кв. м будет передан в собственность городскому муниципалитету под помещения общественного назначения.

На нынешнем этапе проект представляется общественности для ознакомления. После обсуждения возражений против проекта, если таковые поступят, и, в случае надобности, внесения в него некоторых изменений, он должен быть утвержден окончательно.

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