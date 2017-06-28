Министерство обороны завершило эвакуацию большой тренировочной базы в Црифине

Министерство обороны Израиле продолжает реализацию широкомасштабного национального проекта по эвакуации военной базы в Црифине. В эти дни инженерно-строительное управление министерства обороны (АХУБ) и управление материально-технического обеспечения и ресурсов (АМУН) завершили эвакуацию тренировочной базы "БААД 20", предназначенной в прошлом для обучения солдат артиллерийских войск техническим профессиям и построенной десятки лет назад, сообщает пресс-служба миниобороны.

"БААД 20", перенесенная в прошлом году на юг страны в "Город учебных баз" (т.н. Ир а-Бадим), занимает около 370 дунамов и является самой большой тренировочной базой в Црифине эвакуированной до настоящего момента. В рамках проекта инженерно-строительное управление министерства обороны эвакуировало около 175 тысяч квадратных метров зданий, предназначенных для военных нужд, легкие и тяжелые строения, ограды, заасфальтированные площадки, стальные конструкции, бетонные поверхности и ангары.

В ближайшие дни эвакуированная территория будет передана Земельному управлению Израиля посредством отдела МИТВЕ (отдел планирования, имущества, охраны окружающей среды и инфраструктуры) при управлении материально-технического обеспечения и ресурсов и на ней будут построены около 5000 единиц жилья, которые будут расположены в границах местного совета Беэр-Яаков.

Несколько недель назад министр финансов Моше Кахлон, глава Земельного управления Израиля Адиэль Шомрон и глава местного совета Беэр-Яакова Нисим Гозлан подписали зонтичное соглашение ("эскем гаг") о развитии города, в рамках которого будут построены 11.635 единиц жилья и появятся полтора миллиона квадратных метров торговых и промышленных площадей. В результате реализации зонтичного соглашения в Беэр-Яакове будут жить 25 тысяч семей, а население города вырастет до 100 тысяч человек. Церемония подписания соглашения прошла в присутствии главы правительства Биньямина Нетаниягу.

В рамках соглашения, Земельное управление до 2017 года продаст участок номер 2 на 3200 единиц жилья: застроена будет территория, высвобождающаяся при переносе военной базы "Црифин". В 2018 году будет продан участок номер 1, так же на территории нынешней базы "Црифин", на нем будут построены еще 3700 единиц жилья. В том же 2018 году будет продан участок "Тламим" на 837 единиц жилья.

Соглашение предусматривает также ясли на 42 группы, детские сады на 66 групп, начальные школы на 264 класса и 9 классов для детей с особенностями развития – "хинух меухад".

10% территорий будут выделены под проект городского обновления старых районов Герцль и РАМБАМ: речь идет о системе "карка машлима", когда подрядчикам выделяют участки под застройку, чтобы компенсировать невыгодные ремонтные и строительные работы.

В последние годы развитие Беэр-Яакова получило новый импульс: если в 1961 году численность населения города составляла всего 5300 человек, то в 2009 году, после открытия 431 шоссе, она выросла до 20 тысяч человек. Ожидается, что в результате реализации зонтичного соглашения численность населения города вырастет впятеро – до 100 тысяч человек.