В Нетании стартует первый проект "пинуй-бинуй"

Компания "Африка Исраэль" получила разрешение на начало строительных работ в рамках первого проекта "пинуй-бинуй" ("выселение-строительство") в Нетании, сообщает газета "Глобс".

Проект предусматривает снос старых домов, расположенных между улицами А-Рав Кук и Борухов. В общей сложности в них имеются 116 квартир. После сноса на освободившемся земельном участке будут возведены четыре 26-этажных здания на 388 квартир.

Владельцы квартир в предназначенных под снос домах получат квартиры большей площади в новых зданиях.

Реализация проекта начнется в ближайшее время.

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