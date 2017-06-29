Утвержден проект по строительству высотных зданий в центре Иерусалима

Окружная комиссия по планированию и застройке Иерусалимского округа утвердила проект по строительству высотных зданий в центре города, на участке, где, в частности, располагается здание бывшего Управления телевидения и радиовещания.

Согласно проекту, на участке площадью 17 дунамов, расположенном между улицами Шмуэль Барух, ШАЗАР, Яффо и Шаарей Цедек, будут построены четыре 24-этажных здания, сообщает газета The Marker.

Два здания предназначены под жилье – в них в общей сложности будут 240 квартир. В остальных двух расположатся офисы, а также помещения общественного назначения (общей площадью 4 тысячи квадратных метров). Первые два этажа новых домов займут коммерческие площади.

Историческое здание, где в 1902-1980 годах располагалась больница "Шаарей Цедек", а с 1995 года и до последнего времени – Управление телевидения и радиовещания, будет превращено в гостиницу.

Инициатором проекта выступило Управление по развитию Иерусалима.

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